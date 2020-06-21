Что будет с бизнесом после кризиса? Ждем ваших вопросов к стриму на URA.RU

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, второй день. Москва, кризис, помощь, грузчики, стенд, психологическая поддержка, держитесь, антикризисные меры
Как бизнесу выжить в кризис и после него Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, по оценкам экспертов, может стать причиной закрытия более половины предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Во вторник, 23 июня в 14:00 (время уральское) URA.RU на своем youtube-канале проведет стрим, чтобы выяснить как предприниматели переживают самый сложный для них период и что будут делать после полного снятия карантина.

Гостями стрима станут коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частного общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова, замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Поинтересуемся у наших гостей, кто не пережил первую волну кризиса? Стоит ли ждать вторую волну? Как бизнес адаптировался к режиму ограничений и какие способы выжить придумал? Достаточными ли были меры господдержки и кому они не помогли? Восстановится ли бизнес и что придет на смену закрывшимся предприятиям?

Если у вас возникли другие вопросы — задавайте их на нашей странице в Instagram или оставляйте в комментариях под этой новостью.

Информацию о новых стримах URA.RU можно найти в нашем Viber-канале, в специальном телеграм-канале или оперативно получить ее в вашу почту.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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