Как бизнесу выжить в кризис и после него Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, по оценкам экспертов, может стать причиной закрытия более половины предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Во вторник, 23 июня в 14:00 (время уральское) URA.RU на своем youtube-канале проведет стрим, чтобы выяснить как предприниматели переживают самый сложный для них период и что будут делать после полного снятия карантина.

Гостями стрима станут коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частного общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова, замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Поинтересуемся у наших гостей, кто не пережил первую волну кризиса? Стоит ли ждать вторую волну? Как бизнес адаптировался к режиму ограничений и какие способы выжить придумал? Достаточными ли были меры господдержки и кому они не помогли? Восстановится ли бизнес и что придет на смену закрывшимся предприятиям?

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