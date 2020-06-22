Названы способы снизить вред здоровью от смартфона

При использовании смартфона следует ограничить продолжительность звонков до нескольких минут. По словам менеджера по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристины Каримовой, это решение позволит обезопасить собственное здоровье.
«Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове», — цитирует Каримову «Прайм». Также она посоветовала использовать наушники, если разговор будет длительным. Эксперт объяснила, что заряжать гаджет надо в другой комнате и не следует его носить в кармане.
Для того, чтобы ограничить время использования смартфона, Каримова порекомендовала установить специальные приложения. С помощью них можно поставить ограничения на определенные соцсети не более 30 минут в день.
Ранее член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии, передает RT. А в лаборатории Касперского рассказали, что лучше всего дисплеи телефона дезинфицировать с помощью изопропилового спирта крепостью 70-80%, пишет «Национальная служба новостей».
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