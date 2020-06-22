Названы способы снизить вред здоровью от смартфона

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Ранее член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии, передает RT . А в лаборатории Касперского рассказали, что лучше всего дисплеи телефона дезинфицировать с помощью изопропилового спирта крепостью 70-80%, пишет « Национальная служба новостей ».

Для того, чтобы ограничить время использования смартфона, Каримова порекомендовала установить специальные приложения. С помощью них можно поставить ограничения на определенные соцсети не более 30 минут в день.

«Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове», — цитирует Каримову «Прайм». Также она посоветовала использовать наушники, если разговор будет длительным. Эксперт объяснила, что заряжать гаджет надо в другой комнате и не следует его носить в кармане.

При использовании смартфона следует ограничить продолжительность звонков до нескольких минут. По словам менеджера по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристины Каримовой, это решение позволит обезопасить собственное здоровье.

Необходимо ограничивать контакт гаджета с телом, чтобы быть более здоровым Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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