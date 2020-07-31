Увеличение пособия по безработице приведет к ее росту Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После публикации новостей о сокращении ВВП США, цены на нефть начали стремительно падать. Снижение стоимости доходило до 5%. Утром же котировки начали расти. Североморская нефть марки Brent подорожала на 0,53% — до 43,48 доллара за баррель, нефть WTI выросла в цене на 0,48% — до 40,11 доллара за бочку.

Российская валюта продолжает стремительное падение. На момент закрытие Московской биржи, доллар установился на отметке в 73,17 рубля (+0,6 коп.) Евро тоже укрепился. Он торгуется по 86,65 рубля (+1,04).

Ситуация в России

Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 1,2% и составил 2,139 трлн рублей. Объем госдолга вырос в 33 российских регионах, основной вклад в его увеличение внесли Санкт-Петербург и Свердловская область.

Прибыль российских предпринимателей в пандемию снизилась на 43,5%, а реальные располагаемые доходы граждан снизились всего на 8%. По данным Росстата, реальная зарплата официальных работников выросла на 1% в годовом выражении, а у неофициально работающих — снизилась на 4,2%.

Работодателям, принимающим на работу выпускников 2020 года, предложили выплачивать субсидии в размере до трех МРОТ. На выплаты, согласно инициативе директора Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина, смогут рассчитывать компании, работающие в приоритетных для импортозамещения отраслях экономики. Еще одно условие — выпускник должен проработать в организации не менее года. Работодателей также обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. Владелец сможет ликвидировать предприятие только после того, как все сотрудники получат деньги.

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ станет проще. Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, россиянам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности для получения дотации.

Стоимость отечественных лекарств за год выросла на 23,8%, импортные препараты подорожали лишь на 7,5%. За первое полугодие текущего года российские аптеки выручили от их продажи 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В первом полугодии 2020 года чистая прибыль крупнейшего независимого производителя природного газа в России «НОВАТЭК» сократилась в 41 раз. Специалисты полагают, что его спровоцировали пандемия коронавируса и падение цен на газоконденсат. В «Роснефти» с 1 октября сократят зарплаты большинству сотрудников головной компании на 25%. Изменения в доходах коснутся тех, кто работает удаленно.

Ситуация в мире

Во втором квартале 2020 года экономика США обвалилась почти на 33% в годовом выражении. Аналитики считают, что накачка экономики деньгами позволит ускорить восстановление ВВП. В то же время такая мера грозит увеличением госдолга и дефицита бюджета.

Число заявок на пособие по безработице в США растет вторую неделю подряд. Их количество выросло до до 1,434 миллиона. В еврозоне в июне этот показатель вырос до 7,8%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции и Испании.

Прогнозы и мнения экспертов

Повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионе приведет к росту безработицы и потере стимула искать работу, считают экономисты. По их мнению, в бюджете страны не хватит денег на такие высокие выплаты.

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев поделился мнением, что явных макроэкономических факторов для снижения курса рубля нет. Он считает, что на текущую динамику могут влиять внешнеторговые обстоятельства и в ближайшее время валюты вернутся на прежние позиции.

В августе факторы давления на рубль усилятся, считают аналитики. По их оценкам, российская валюта в следующем месяце будет колебаться в диапазоне 71-75 за доллар. Евро же может стоить 84-87 долларов. На фоне падения рубля, телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в российской валюте.

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