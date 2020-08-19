19 августа 2020

США пригрозили России новыми санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
По словам Помпео, новые санкции могут ввести для России и Китая, если они нарушат режим ограничений ООН против Ирана Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки введут новые ограничения для России, если она не будет соблюдать ограничения в отношении Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Если мы видим, что кто-либо препятствует нашим санкциям, любая страна будет привлечена к ответственности. И мы поступим аналогичным образом в случае с расширением санкций Совета Безопасности ООН», — рассказал Помпео в эфире телеканала Fox News. По его словам, новые санкции могут ввести для России и Китая, если они нарушат режим ограничений ООН против Ирана, передает телеканал 360.

Ранее Помпео сообщал, что санкции против Ирана, введенные в 2015 году, возобновят, сообщает «Царьград». Иран сможет избежать ограничений, если примет резолюцию Совета безопасности ООН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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