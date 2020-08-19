США пригрозили России новыми санкциями

Соединенные Штаты Америки введут новые ограничения для России, если она не будет соблюдать ограничения в отношении Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
«Если мы видим, что кто-либо препятствует нашим санкциям, любая страна будет привлечена к ответственности. И мы поступим аналогичным образом в случае с расширением санкций Совета Безопасности ООН», — рассказал Помпео в эфире телеканала Fox News. По его словам, новые санкции могут ввести для России и Китая, если они нарушат режим ограничений ООН против Ирана, передает телеканал 360.
Ранее Помпео сообщал, что санкции против Ирана, введенные в 2015 году, возобновят, сообщает «
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