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Самое актуальное в Курганской области на 25 августа. Шумков пообщался с миллиардером из Forbes, медработники написали коллективное письмо Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, турчак андрей
Секретарь Генерального совета политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак приедет в Курган Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шумков встретился с миллиардером Лисиным — к 1 сентября должны будут готовы системы отопления — в Курган приедет секретарь «ЕР» — медработники написали жалобу Путину. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Глава области встретился с миллиардером Лисиным

В Кургане до 1 сентября должны подготовить системы отопления

  • Энергетики Кургана предупредили обслуживающие компании города, что им необходимо до 1 сентября завершить подготовительные работы для периода холодов. Об этом сообщили в «Курганской генерирующей компании».

Главный единоросс приедет на форум в Курган

Медработники пожаловались Путину на воровство зарплат

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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