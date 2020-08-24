Секретарь Генерального совета политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак приедет в Курган
Шумков встретился с миллиардером Лисиным — к 1 сентября должны будут готовы системы отопления — в Курган приедет секретарь «ЕР» — медработники написали жалобу Путину. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
Глава области встретился с миллиардером Лисиным
- Губернатор Вадим Шумков во время визита в Москву встретился с владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным. Бизнесмен занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes.
В Кургане до 1 сентября должны подготовить системы отопления
- Энергетики Кургана предупредили обслуживающие компании города, что им необходимо до 1 сентября завершить подготовительные работы для периода холодов. Об этом сообщили в «Курганской генерирующей компании».
Главный единоросс приедет на форум в Курган
- Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прибудет в Курган 25 августа, где примет участие в партийном форуме «Энергия развития». На нем обсудят предвыборную кампанию в облдуму.
Медработники пожаловались Путину на воровство зарплат
- Сотрудники «Курганского дома ребенка» написали коллективное обращение в приемную президента РФ Владимира Путина. Почти 50 человек пожаловались на то, что часть их зарплат похищена.
Шадринский кандидат в депутаты пожаловался на соперников
- В Шадринске кандидат в депутаты гордумы пожаловался в избирком сразу на двух кандидатов из другой партии за незаконную агитацию.
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