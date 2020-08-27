Путин готов оказать помощь союзному государству Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 19-й день идут протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Россия создала резерв из силовиков по просьбе президента Белоруссии, оппозиция готова к переговорам с Путиным, Лукашенко готов изменить конституцию страны.

В России создан резерв силовиков для отправки в Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Однако в данный момент, по словам российского лидера, оснований задействовать российских в республике военных нет. Резерв будет использован в случае крайней необходимости.

По данным СМИ, в состав резерва вошел элитный президентский спецназ. Речь идет о бойцах Силы специальных операций (ССО), которые находятся в личном подчинении главы государства. Они будут задействованы в случае появления внешней угрозы со стороны соседних государств.

Лукашенко обратился к России с просьбой о рефинансировании 1 млрд долларов государственного долга . Глава Белоруссии предлагает оставить эту сумму для подкрепления национальной валюты. В последние недели белорусский рубль снижается на фоне нестабильной политической ситуации в стране.

Лукашенко готов обсудить с оппозицией изменение Конституции

Белорусский президент заявил, что в отношении страны ведется «гибридная война» и «дипломатическая бойня». По его словам, неустоявшиеся соседи» Белоруссии настаивают на проведении повторных выборов в республике, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны.

В частности, власти Белоруссии обвинили во вмешательстве Польшу. Чтобы выразить протест, временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в МИД Белоруссии. Польский МИД, в свою очередь, вызвал на разговор белорусского посла из-за обвинений в адрес Варшавы. Ранее Лукашенко заявил, что Польша планирует присоединить Гродненскую область в случае распада страны.

Участились попытки ввоза на территорию Белоруссии материалов «антигосударственной направленности». Листовки с антигосударственным содержанием белорусские пограничники находят в машинах на пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой и другими сопредельными странами.

Президент Белоруссии готов сесть за стол переговоров с оппозицией по возможному изменению Конституции страны, однако, приоритет будет отдаваться трудовым и студенческим коллективам. Он заявил, что при формировании основного документа республики будут учитываться все предложения.

Тихановская готова пообщаться с Путиным и вернуться в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова вернуться в страну , как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы честные выборы. Она также готова пообщаться в российским лидером Владимиром Путиным.

В Координационный совет оппозиции Белоруссии подано уже более 3 300 заявок . Послы стран Евросоюза в Белоруссии заявили о недопустимости преследования членов совета белорусской оппозиции на основаниях, представленных белорусскими властями. Евросоюз предложил, чтобы часть денег из 53 млн евро, которые ЕС готов выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет.

Член президиума совета оппозиции Мария Колесникова проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти. Она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Она стала уже шестым членом президиума Координационного совета, которого вызвали в СК.

Неизвестные взяли штурмом посольство Ливии в Минске. По данным белорусского МИД, инцидент вызван противоречиями между ливийскими дипломатами. Нападавшие могут быть сторонниками Правительства национального согласия Ливии, при этом Ливию в Белоруссии представляют сторонники Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

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