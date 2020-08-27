В Белоруссии 19-й день идут протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Россия создала резерв из силовиков по просьбе президента Белоруссии, оппозиция готова к переговорам с Путиным, Лукашенко готов изменить конституцию страны.
В России создан резерв силовиков для отправки в Беларусь
Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Однако в данный момент, по словам российского лидера, оснований задействовать российских в республике военных нет. Резерв будет использован в случае крайней необходимости.
По данным СМИ, в состав резерва вошел элитный президентский спецназ. Речь идет о бойцах Силы специальных операций (ССО), которые находятся в личном подчинении главы государства. Они будут задействованы в случае появления внешней угрозы со стороны соседних государств.
Лукашенко обратился к России с просьбой о
Лукашенко готов обсудить с оппозицией изменение Конституции
Белорусский президент заявил, что в отношении страны ведется «гибридная война» и «дипломатическая бойня». По его словам, неустоявшиеся соседи» Белоруссии настаивают на проведении повторных выборов в республике, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны.
В частности, власти Белоруссии обвинили во вмешательстве Польшу. Чтобы выразить протест, временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в МИД Белоруссии. Польский МИД, в свою очередь, вызвал на разговор белорусского посла из-за обвинений в адрес Варшавы. Ранее Лукашенко заявил, что Польша планирует присоединить Гродненскую область в случае распада страны.
Участились попытки ввоза на территорию Белоруссии
Президент Белоруссии готов сесть за стол переговоров с оппозицией по возможному изменению Конституции страны, однако, приоритет будет отдаваться трудовым и студенческим коллективам. Он заявил, что при формировании основного документа республики будут учитываться все предложения.
Тихановская готова пообщаться с Путиным и вернуться в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
В Координационный совет оппозиции Белоруссии подано
Член президиума совета оппозиции Мария Колесникова проходит в качестве свидетеля по
Неизвестные взяли штурмом посольство Ливии в Минске. По данным белорусского МИД, инцидент вызван противоречиями между ливийскими дипломатами. Нападавшие могут быть сторонниками Правительства национального согласия Ливии, при этом Ливию в Белоруссии представляют сторонники Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
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