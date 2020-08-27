Резерв из сотрудников правоохранительных органов, в который по информации СМИ вошел элитный президентский спецназ, будут задействованы в случае появления внешней угрозы. Об этом URA.RU рассказал подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии в критической ситуации. Как сообщил
«В условиях нестабильной политической ситуации в Белоруссии возможны внешние вмешательства. Сотрудники спецназа, особенно ФСБ могут применяться только для борьбы с террористами и угрозы извне. От соседских пограничных стран возможны недружеские действия», — уточнил Филатов.
Он отметил, что Россия действует на опережение. Собеседник агентства отметил, что бойцам спецназа не требуется специальная подготовка к подобным операциям, так как они знают друг друга в лицо и работают слаженно. На сборы в случае объявления тревоги им необходимо не более часа, после чего спецназовцы готовы лететь в любую точку мира. «Помощь Белоруссии, по его словам, предусмотрена союзным договором. Мы будем защищать союзное государство как свое. Ничего особенного нет, мы завязаны двусторонними договоренностями», — уточнил Филатов.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.