Выяснилось, как обеднели российские миллиардеры с начала года

Совокупный капитал богатейших россиян уменьшился на 16,7 млрд долларов с начала года. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
«Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 16,7 миллиарда долларов», — передает РИА «Новости». Расчеты основывались на цене акций компаний, в которых миллиардеры имеют долю. В рейтинг BBI попали 23 богатейших россиянина.
Капитал владельца «Норникеля» Владимира Потанина снизился на 1,54 млрд долларов. Сейчас он составляет 26,5 млрд долларов. Несмотря на это, Потанин остается богатейшим россиянином по версии BBI. Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который с начала года потерял 4,96 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 19,6 млрд долларов. Таким же стал капитал бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который потерял 1,82 млрд долларов.
Некоторые миллиардеры с начала 2020 года увеличили свой капитал. В частности, состояние Алишера Усманова выросло на 2,29 млрд долларов. Состояние владельца «Реновы» Виктора Вексельберга выросло на 160 млн долларов.
Ранее журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые более других выиграли от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Его возглавил инвестор Леонид Богуславский, которому удалось практически удвоить свое состояние.
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