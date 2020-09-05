Телеведущая назвала болезни, которых нужно бояться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Короновариус не должен так волновать людей по всему миру, как это происходит сейчас, потому что эта инфекция — не самая страшная болезнь. Об этом заявила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Здоровье».

«Мы так много говорим о коронавирусе, что многим стало казаться, что это реально самая страшная болезнь на Земле. Это вовсе не так. Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — считает Малышева.

По ее словам, COVID-19 в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17 место, а в пятерке лидеров: туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия. «Почему мы забыли о болезнях, с которыми не можем справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств?» — задается вопросом телеведущая.

В июле Малышева заявляла о том, что вспышка коронавируса в России закончена, передает RNS . Тогда она находилась в Нью-Йорке у детей и внуков. Вернувшись в Москву, телеведущая поразилась спокойствию россиян, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Ее удивило, что москвичи ходят толпами и без масок.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.