Малышева вернулась из США и удивилась толпам людей

Телеведущую удивило, что москвичи ходят толпами и без масок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева приехала в Москву из США и поразилась спокойствию россиян, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Ее удивило, что москвичи ходят толпами и без масок.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдна. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город», — рассказала она, записывая историю в Instagram. На видео Малышева сняла вид с храмом Христа Спасителя, порадовалась красоте города и тому, что наконец вернулась в Россию.

Телеведущая уехала в США в начале июля, чтобы встретиться с детьми и внуками, с которыми не виделась полгода. Позже в соцсетях она рассказывала, что в Нью-Йорке все поголовно носят маски и «парализованы страхом», а все заведения закрыты.

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