Москальковой пожаловались на выборы в Челябинске

Избиратели заявили, что их пытались подкупить, сообщила Татьяна Москалькова Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила жалобу на голосование в Челябинской области. Избиратели сообщили о подкупе на одном из участков в столице региона.

«Со слов свидетелей, на участке происходил подкуп избирателей, информация после проверки полицией не подтвердилась», — написала Москалькова в своем Instagram. Она добавила, что на другом участке не были соблюдены санитарные нормы — избирателям не измеряли температуру тела на входе, не выдавали индивидуальный набор защиты. Омбудсмен не стала уточнять, о каких челябинских участках идет речь.

Также в ходе посещения избирательного участка в Подольске, омбудсмен рассказала о других замечаниях челябинских избирателей. «Уполномоченный по правам человека в Челябинске проверяет жалобу на использование административного ресурса. В чем этот административный ресурс — я выясняю сегодня», — приводит слова Москальковой РИА «Новости».

В Челябинской области 11 — 13 сентября проводятся выборы депутатов заксобрания и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. На кону более 3,1 тысячи мандатов, свой выбор к полудню финального дня голосования успели сделать почти 25% избирателей. Всего в муниципалитетах региона проходит 270 избирательных кампаний, по итогам которых решится судьба ряда влиятельных политиков.