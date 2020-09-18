Диетолог клиники Alimmenta Адриана Орос рассказала о «методе тарелки», который поможет похудеть без строгих диет. Эксперт объяснила, из чего должна состоять «тарелка».
«Мы потребляем очень много мяса, но совсем не используем другие источники белков высокой биологической ценности, например, рыбу, морепродукты, яйца и даже небольшое количество бобовых», — приводит слова Орос «ИноСМИ.ру».
Белки — четверть «тарелки», которую должен употреблять человек. Еще четверть составляют сложные углеводы. Это картошка, рис, цельнозерновой хлеб или паста. Остальная часть «тарелки» — это сырые или приготовленные овощи.
Такая система включает в себя множество продуктов в любых количествах. Орос уверена, что «метод тарелки» поможет контролировать вес и при этом не садиться на диету, пишет агентство Nation news.
6 сентября диетолог также назвала продукты, которые полезны для сердца. Среди них оказались рыба и орехи, а также некоторые овощи и фрукты, сообщает «Национальная служба новостей».
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