Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году на оборону страны выделят меньше денег из федерального бюджета России, чем на экономику. Последний раз до этого «Национальная экономика» опережала «Национальную оборону» по расходам в 2014 году.

«В следующем году ассигнования на оборону должны составить 3,11 трлн рублей (14,5% общих расходов), национальную экономику — 3,37 трлн рублей (15,7%)», — пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на трехлетку. По отношению к ВВП бюджет национальной обороны будет на уровне 2,7% — это минимум с 2011 года. Вместе с тем расходы на экономику в следующем году вырастут на 19% по сравнению с планами, которые были до начала пандемии COVID-19.

Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. В 2019 году на военную сферу было выделено 65,1 млрд долларов. При этом оборонные расходы РФ в 2017—2018 годах наоборот снижались, передает телеканал 360. Согласно ранее опубликованному проекту федерального бюджета на 2020—2022 годы, ожидалось, что расходы на оборону в России вырастут на 6,6%.