Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Харьковскую область, где в ночь на 26 сентября потерпел крушение военный самолет Ан-26. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.
«Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине», — написал украинский лидер.
По последним данным, на борту разбившегося военного самолета находились 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант. 22 человека погибли, двое тяжело ранены, судьба еще четверых неизвестна. Самолет разбился при заходе на посадку в районе города Чугуев.
Подписывайтесь на URA.RU в