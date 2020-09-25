25 сентября 2020

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский прилетит в Харьковскую область Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Харьковскую область, где в ночь на 26 сентября потерпел крушение военный самолет Ан-26. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.

«Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине», — написал украинский лидер.

По последним данным, на борту разбившегося военного самолета находились 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант. 22 человека погибли, двое тяжело ранены, судьба еще четверых неизвестна. Самолет разбился при заходе на посадку в районе города Чугуев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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