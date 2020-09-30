30 сентября 2020

Вирусолог раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, медицинская маска, защитная маска, женщина в маске, улица, маска на лицо, covid-19, covid19
Основным симптомом COVID-19 является потеря обоняния, считает вирусолог Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Самолечение является главной ошибкой заразившихся коронавирусом. Об этом заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — цитирует «Национальная служба новостей» вирусолога. По его словам, основным симптомом COVID-19 является потеря обоняния. Зуев подчеркнул, что при появлении симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне роста количества новых случаев коронавируса идет подготовка системы здравоохранения, пишет агентство Nation News. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, большинство заболевших коронавирусной инфекцией не соблюдали масочный режим, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...