Вирусолог раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом

Самолечение является главной ошибкой заразившихся коронавирусом. Об этом заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — цитирует «Национальная служба новостей» вирусолога. По его словам, основным симптомом COVID-19 является потеря обоняния. Зуев подчеркнул, что при появлении симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне роста количества новых случаев коронавируса идет подготовка системы здравоохранения, пишет агентство Nation News. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, большинство заболевших коронавирусной инфекцией не соблюдали масочный режим, передает RT.
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