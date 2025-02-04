Второй за день чиновник выпал из окна

В Москве криминалист Следственного комитета России выпал из окна, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел днем, когда мужчина находился на рабочем месте в Судебно-экспертном центре СК.
«Криминалист Следственного комитета выпал из окна Судебно-экспертного центра СК на улице Строителей в Москве», — пишет telegram-канал 112. Коллеги чиновника стали свидетелями происшествия и вызвали скорую помощь. На место незамедлительно прибыли медицинские работники.
В настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия прямо на месте происшествия. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Личность чиновника не раскрывается.
Ранее в Петрозаводске из окна здания, где располагается местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), выпал 55-летний руководитель УФАС по Республике Карелия Артур Пряхин. Обнаружили его тело непосредственно под окнами учреждения. Детали инцидента пока неизвестны.
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