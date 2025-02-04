Второй за день чиновник выпал из окна

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Криминалист СК РФ выпал из окна
Криминалист СК РФ выпал из окна Фото:

В Москве криминалист Следственного комитета России выпал из окна, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел днем, когда мужчина находился на рабочем месте в Судебно-экспертном центре СК.

«Криминалист Следственного комитета выпал из окна Судебно-экспертного центра СК на улице Строителей в Москве», — пишет telegram-канал 112. Коллеги чиновника стали свидетелями происшествия и вызвали скорую помощь. На место незамедлительно прибыли медицинские работники.

В настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия прямо на месте происшествия. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Личность чиновника не раскрывается.

Ранее в Петрозаводске из окна здания, где располагается местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), выпал 55-летний руководитель УФАС по Республике Карелия Артур Пряхин. Обнаружили его тело непосредственно под окнами учреждения. Детали инцидента пока неизвестны.

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В Москве криминалист Следственного комитета России выпал из окна, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел днем, когда мужчина находился на рабочем месте в Судебно-экспертном центре СК. «Криминалист Следственного комитета выпал из окна Судебно-экспертного центра СК на улице Строителей в Москве», — пишет telegram-канал 112. Коллеги чиновника стали свидетелями происшествия и вызвали скорую помощь. На место незамедлительно прибыли медицинские работники. В настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия прямо на месте происшествия. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Личность чиновника не раскрывается. Ранее в Петрозаводске из окна здания, где располагается местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), выпал 55-летний руководитель УФАС по Республике Карелия Артур Пряхин. Обнаружили его тело непосредственно под окнами учреждения. Детали инцидента пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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