Суд смягчил меру пресечения бывшему главе комитета по труду

Санкт-Петербургский городской суд принял решение о смягчении меры пресечения для Дмитрия Чернейко, бывшего председателя комитета по труду, и его супруги Татьяны. Об этом сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов города.
«Городской суд в апелляционном порядке изменил постановление районного суда о продлении стражи и избрал фигурантам домашний арест», — рассказали в пресс-службе «Интерфаксу». Ранее районный суд продлил им срок содержания под стражей.
Дмитрий и Татьяна Чернейко обвиняются в мошенничестве. Их задержание произошло в сентябре прошлого года. По данным следствия, в ноябре 2019 года Чернейко, используя свои служебные полномочия, организовал заключение договоров на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость» с контролируемыми им коммерческими структурами. В результате были выявлены недостатки в оказании услуг, а также пропажа 300 тысяч рублей. До момента задержания Дмитрий Чернейко долгое время занимал пост председателя комитета по труду, на котором проработал более десяти лет. Он покинул свою должность по собственному желанию накануне задержания.
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