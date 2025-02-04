Каких святых вспоминают 5 февраля: православный календарь на день

5 февраля православные отмечают день памяти целого ряда святых. URA.RU рассказывает, кого и почему особенно почитают в эту дату.
День памяти священномученика Климента
Климент Анкирский родился на территории современной Турции родился в третьем веке нашей эры. Отец мальчика был язычником, а мать — христианкой. В раннем возрасте он остался сиротой, до этого услышав предсказание матери о том, что в будущем ему придется умереть за Христа.
После 12 лет Климента воспитывала приемная мать, которая, как и кровная, была христианкой. В годы тяжелого голода женщина давала еду и кров детям, брошенным родителями. Вместе с приемной матерью Климент знакомил ребят с православием и готовил их к будущему крещению.
Вся дальнейшая жизнь Климента была связана со служением Господу. Довольно радо он дослужился до поста епископа. В годы гонений на христиан Климент подвергался жестоким мучениям. Когда он, истерзанный, находился в темнице, к нему со всех сторон стекались верующие, прося совета, помощи, исцеления.
Впоследствии Клименту удалось освободиться и он вместе с помощниками занимался исцелением людей. Смерть святого была мученической — его с соратниками бросали в кипящую известь, избивали металлическими прутами и сдирали кожу.
До сих пор святому Клименту Анкирскому молятся об избавлении от недугов и укреплении в вере. В день памяти священномученика песнопения, посвященные ему, включают в состав богослужений.
День памяти преподобного Геннадия Костромского и Собор святых Костромской митрополии
В Собор святых Костромской митрополии входят более сорока подвижников, проявивших себя на территории этого региона. Днем памяти этих святых сделали 5 февраля, поскольку в эту дату вспоминают самого известного из них — преподобного Геннадия Костромского.
При рождении будущий преподобный Геннадий Костромской получил имя Григорий. Он появился на свет в 16 веке в боярской семье из Могилева. С ранних лет Григорий был набожным и посещал церковь.
В молодом возрасте мужчина отправился в Россию, чтобы найти монастырь себе по духу и посвятить жизнь Богу. Поиски не увенчались успехом, поэтому совместно с преподобным Корнилием Комельским Геннадий Костромской основал монастырь под Костромой.
При жизни Геннадий Костромской получил дар пророчества и исцеления. Способность лечить людей молитвой он не потерял и после смерти — считается, что мощи святого имеют чудесную силу.
Перенесение мощей святого Феоктиста, архиепископа Новгородского
Святой Феоктист родился и жил в 14 веке. Он начинал свой путь иноком, но в результате стал архиепископом Новгородским и Псковским. Феоктист уделял много внимания строительству новых монастырей и храмов, а также содержанию в достойном состоянии уже имеющихся.
Также святой Феоктист помогал в делах политических и участвовал в княжеских встречах. Священнослужитель болезненно реагировал на междоусобицы и стремился их не допустить.
Сейчас мощи святого являются почитаемыми. Но обнаружены и перенесены в храм они были только в 2015 году — именно это событие и стало причиной для установления памятной даты.
День памяти преподобного Мавсимы Сирина
Преподобный Мавсим Сирин жил в Сирии в четвертом веке. Он вел нищенский, непритязательный образ жизни и оказывал помощь каждому нуждающемуся, который обращался к нему. Согласно сохранившимся свидетельствам, сосуды с хлебом и маслом, в доме святого не оскудевали.
День памяти преподобного Саламана Молчальника
Саламан Молчальник жил в Сирии в 4-5 веках. Он был христианином и решил провести свою жизнь в безмолвстве, чтобы стать ближе к Богу. Саламан поселился в пещере и непрестанно молился.
Слава о Саламане Молчальнике дошла до епископа, который захотел посвятить подвижника в священники. Даже во время рукоположения святой не проронил ни слова. До самой своей смерти он вел диалоги только с Господом.
День памяти преподобного Павлина Милостивого, епископа Ноланского
Будущий преподобный Павлин Милостивый родился в четвертом веке на территории Франции, которая тогда входила в состав Римской империи. Молодой человек происходил из благородной семьи и получил отличное образование, поэтому быстро сделал карьеру и стал губернатором целой области.
Вместе с супругой преподобный Павлин Милостивый принял христианство и занялся благотворительностью. Они раздавали деньги нуждающимся и усыновляли сирот.
Впоследствии Павлин Милостивый стал священником, а затем и епископом. Однажды он прощал церковное имущество, чтобы выкупить пленников. В другой раз он тайно отправился в рабство вместо пленника, чтобы спасти его. Когда священника раскрыли, ему и другим пленникам даровали свободу. Также святой известен как строитель храмов и монастырей.
Воспоминание VI Вселенского собора
VI Вселенский собор прошел в конце шестого века. На нем признали еретическим учение монофелитов, согласно которому у Иисуса Христа было два естества — Божественное и человеческое, но только одна, Божественная воля. Истинным признали утверждение о наличии и Божественной, и человеческой воли.
День памяти преподобномученика Серафима, преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, а также мученицы Милицы Кувшиновой
В миру преподобномученика Серафима звали Николаем Булашовым. Он родился в 19 веке в Москве в семье староверов. В 29 лет мужчина перешел в православную церковь и начал служить свечником в монастыре. Впоследствии стал священником и игуменом.
В 1930 году преподобномученик Серафим был арестован. Его обвинили в контрреволюционной пропаганде и вскоре расстреляли.
Преподобномученицы Евдокия Кузьмина и Екатерины Черкасова, а также мученица Милицы Кувшиновой жили и служили Богу в монастырях. В 1938 году их также схватили и обвинили в агитации против советской власти. Все трое были расстреляны.
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