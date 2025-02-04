Названа категория россиянок, которым положена пенсия в 50 лет

Жительницы Крайнего Севера России, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста минимум двух детей, могут выходить на пенсию в 50 лет. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«При этом нужно, конечно, набрать 30 пенсионных баллов, а общий трудовой стаж должен быть 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — указала Бессараб в разговоре с «Ридусом». По словам парламентария, людям, работающим в регионах Крайнего Севера, зачастую легче накопить необходимые 30 пенсионных баллов по сравнению с жителями других регионов России.
Бессараб также напомнила, что период ухода за детьми засчитывается в страховой стаж, при этом за первого ребенка начисляется 1,8 пенсионных балла, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4. Депутат отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовится законопроект, который позволит матерям с тремя и более детьми учитывать стаж ухода за ними без ограничений по времени.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал, из-за чего россиянам могут снизить пенсии. Так, на снижение будущих пенсионных выплат большое влияние оказывают неофициальная работа, «серая» зарплата, перерывы в стаже, а также долги по налогам и кредитам.
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