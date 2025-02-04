Появилась версия мотива убийства Армена Саркисяна, связанная с табачным бизнесом

Возможным мотивом для убийства главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна стали его поставки табачной продукции в РФ. Об этом сообщили в СМИ.
«Одна из версий подрыва основателя батальона „Арбат“ и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его табачный бизнес и поставки сигарет в Россию», — пишет издание Life.ru. По их данным, Саркисян руководил производством сигарет армянской марки и поставлял их в РФ.
Этим и были якобы недовольны поставщики других, оригинальных сигарет из Еревана (Армения). До убийства, в течение нескольких очных встреч, они предлагали Саркисяну отказаться от бизнеса, однако он не согласился, подчеркнули в канале.
Саркисян погиб при взрыве в московском элитном ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Официальном рассматривается несколько версий, в том числе — личная месть.
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