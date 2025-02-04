Появилась версия мотива убийства Армена Саркисяна, связанная с табачным бизнесом

Одним из возможных мотивов убийства Саркисяна стал табачный бизнес
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Саркисян мог быть убит из-за конкуренции в табачном бизнесе
Саркисян мог быть убит из-за конкуренции в табачном бизнесе Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Возможным мотивом для убийства главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна стали его поставки табачной продукции в РФ. Об этом сообщили в СМИ.

«Одна из версий подрыва основателя батальона „Арбат“ и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его табачный бизнес и поставки сигарет в Россию», — пишет издание Life.ru. По их данным, Саркисян руководил производством сигарет армянской марки и поставлял их в РФ. 

Этим и были якобы недовольны поставщики других, оригинальных сигарет из Еревана (Армения). До убийства, в течение нескольких очных встреч, они предлагали Саркисяну отказаться от бизнеса, однако он не согласился, подчеркнули в канале. 

Саркисян погиб при взрыве в московском элитном ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Официальном рассматривается несколько версий, в том числе — личная месть

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Возможным мотивом для убийства главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна стали его поставки табачной продукции в РФ. Об этом сообщили в СМИ. «Одна из версий подрыва основателя батальона „Арбат“ и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его табачный бизнес и поставки сигарет в Россию», — пишет издание Life.ru. По их данным, Саркисян руководил производством сигарет армянской марки и поставлял их в РФ.  Этим и были якобы недовольны поставщики других, оригинальных сигарет из Еревана (Армения). До убийства, в течение нескольких очных встреч, они предлагали Саркисяну отказаться от бизнеса, однако он не согласился, подчеркнули в канале.  Саркисян погиб при взрыве в московском элитном ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Официальном рассматривается несколько версий, в том числе — личная месть. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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