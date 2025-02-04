Якушев рассказал о важности муниципальных депутатов в новых регионах России

На форуме в Луганске секретарь Генсовета партии «Единая Россия» («ЕР») Владимир Якушев подчеркнул значимость муниципальных депутатов в партийной работе новых регионов РФ, отметив их роль в укреплении связей с обществом и внедрении новых инициатив. Он заявил, что муниципальные депутаты являются ключевым элементом в системе взаимодействия партии с населением, сообщает пресс-служба «ЕР».
«У нас в стране насчитывается 170 тысяч муниципальных депутатов. Это — серьезная политическая сила и огромный потенциал идей, решений, опыта работы с людьми», — передает ЕР слова Якушева на официальном сайте. Он также подчеркнул, что эффективное решение проблем на местах способствует улучшению работы всей вертикали партии, от муниципального уровня до Госдумы.
Также Якушев рассказал об изменениях в методах работы партии для эффективного проведения федеральной кампании в 2026 году. Особое внимание политик уделил доверию людей в новых регионах страны. «Работа нашей партийной организации в Луганске для нас принципиально важна. Во многих смыслах Россия будущего начинается здесь, в новых регионах», — добавил секретарь Генсовета.
Также были обозначены направления работы «ЕР» в Год муниципального депутата. Работа будет организована по четырем основным направлениям: распространение успешных муниципальных практик, внедрение эффективных методик командной работы, укрепление горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов в рамках программ Высшей партийной школы. Для выделения и продвижения лучших методов работы муниципальных депутатов партия инициирует специальный конкурс.
Помимо этого, «ЕР» займется сбором предложений по улучшению законодательства, регулирующего деятельность муниципальных депутатов. По словам Якушева, крайне важно обеспечить мирное существование в новых регионах.
«Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать все, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы — одна семья, одна команда», — заключил секретарь Генсовета. В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что основой их работы всегда была и остается народная программа «Единой России».
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