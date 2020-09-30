Сайты собирают информацию о посетителях для определения своей эффективности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Уведомление об использовании файлов cookie говорит о том, что с их помощью технические разработчики собирают о пользователях информацию. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Благодаря согласию пользователя на использование cookie разработчикам становится доступна различная статистика», — рассказал Тимофеев изданию «Прайм». В качестве примера он привел информацию о том, сколько времени посетитель провел на сайте, и товаре, который привлек его внимание, а также как он попал на сайт и купил ли что-либо. Эта информация нужна разработчикам для определения эффективности работы сайта. По словам эксперта, на компьютере можно заблокировать cookie, чтобы сайт не следил за вашими действиями, но на мобильном устройстве этого сделать невозможно.

Ранее эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов сообщил, что социальная сеть Instagram собирает данные о своих пользователях, которые могут использоваться в коммерческих целях, пишет VSE42.Ru. Чтобы снизить риски отслеживания личных данных, лучше сделать аккаунт закрытым, заключил эксперт.