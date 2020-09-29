29 сентября 2020

Пользователей Instagram предупредили о слежке

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Пользователям посоветовали сделать аккаунт закрытым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть Instagram собирает данные о своих пользователях. Персональные данные могут использоваться в коммерческих целях, сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.

«Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов», — рассказал Субханкулов изданию «Прайм».

В соцсети также отслеживается, с какими аккаунтами чаще взаимодействует пользователь. Это, по словам эксперта, позволяет показывать более интересный конкретному человеку контент. Личными данными пользователей также пользуются рекламные и аналитические агентства. Чтобы снизить риски отслеживания личных данных, лучше сделать аккаунт закрытым, предложил Субханкулов.

В конце лета пользователи Instagram начали замечать странности в работе соцсети. У юзеров автоматически включалась камера во время просмотра ленты новостей, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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