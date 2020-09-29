Пользователей Instagram предупредили о слежке

Социальная сеть Instagram собирает данные о своих пользователях. Персональные данные могут использоваться в коммерческих целях, сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.
«Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов», — рассказал Субханкулов изданию «Прайм».
В соцсети также отслеживается, с какими аккаунтами чаще взаимодействует пользователь. Это, по словам эксперта, позволяет показывать более интересный конкретному человеку контент. Личными данными пользователей также пользуются рекламные и аналитические агентства. Чтобы снизить риски отслеживания личных данных, лучше сделать аккаунт закрытым, предложил Субханкулов.
В конце лета пользователи Instagram начали замечать странности в работе соцсети. У юзеров автоматически включалась камера во время просмотра ленты новостей, передает «Пятый канал».
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