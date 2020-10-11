Слежка в соцсетях за подростками и их интересами не поможет распознать, что ребенок увлекся идеями экстремизма, например, АУЕ (организации, запрещенной в России). С ребенком изначально нужно вести доверительный диалог, чтобы он был готов говорить о своих чувствах. Об этом URA.RU рассказали детский психолог Ирина Таранова и заслуженный учитель России Александр Снегуров.
Педагог подчеркнул, что чрезмерный надзор со стороны взрослых может только усугубить ситуацию. «Были случаи, когда взрослые за правду принимали то, что ребенок сфантазировал. Это подростковая игра: к тебе лезут, а ты делаешь вид, что склонен к терроризму, допустим. Дополнительную систему слежки неуместно внедрять — мы можем потерять контакт с молодежью», — предупредил Снегуров.
По словам собеседника агентства, сейчас на учителей возложено слишком много ответственности, кроме обучения. А новые условия могут привести к «стукачеству» со стороны педагогов. «Ради выслуживания перед начальством могут выявить что-то поверхностно. Клеймить ребенка нельзя. Это может стать причиной его обиды и даже мести обществу», — считает заслуженный учитель.
Подросток сам будет рассказывать о своих переживаниях и новых увлечениях, если с раннего детства строить с ним доверительные отношения, рассказала руководитель педиатрического отделения Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова. «Это вопрос не 15 минут в день. Это закладывается с раннего детства. Нужно изначально прививать культуру доверия [взрослому]», — рассказала врач.
Если же ребенок все-таки заинтересовался запрещенными течениями, это можно увидеть по изменению его поведения и интересов. «Это может проявляться в смене пищевых пристрастий, круга общения, интересов к фильмам, книгам, сериалам, во внешнем виде. Для таких подростков характерна смена настроения», — добавила Таранова. В этом случае родителям следует усилить контроль за ребенком, интересоваться его окружением, проблемами, проверять историю интернет-браузера, но без давления на подростка.
Ранее дошкольный педагог-психолог и психоаналитик Полина Малахова назвала преувеличенной опасность соцсетей для детей, передает «Ридус». По мнению эксперта, ребенок ведет себя так, как его родитель, поэтому нужно подавать ему пример.
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