В Гидрометцентре назвали регионы, которые накроют снегопады

Три региона России в ближайшее время завалит снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как минимум в трех регионах России в ближайшее время ожидаются сильные снегопады. В первую очередь снегом завалит Архангельскую область, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. В Амурской области мокрый снег при отрицательной температуре», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Также руководитель Гидрометцентра сообщил об осадках на юго-востоке Якутии. Там уже лежит снег, но его станет больше на 10-15 сантиметров. В Мурманской области осадки наблюдаются уже сейчас, отметил Вильфанд. Он отметил, что выпавший в Москве снег нельзя назвать серьезным. Однако это событие имеет эмоциональное значение для горожан, признал глава Гидрометцентра.

20 октября сообщалось, что в России установилась неустойчивая зимняя погода, пишет агентство Nation news. В столице уже заявили, что из-за коронавируса в этом году не хватает трудовых мигрантов для уборки улиц, напоминает «Национальная служба новостей».