Мишустин сменил ответственного за медиа в России

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина освободили от должности. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности», — говорится в распоряжении. Уточняется, что он уволен по собственной инициативе. Волин занимал этот пост с июля 2012 года. Под его руководством в России реализовали масштабный проект перехода от аналогового телевещания к цифровому, также он курировал вопросы медиаотрасли и интернета.
«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова», — говорится в другом распоряжении. Ранее она работала в администрации президента РФ.
Ранее СМИ анонсировали, что Волин покинет свой пост. Замминистра был одним из главных противников принятого в 2019 году законопроекта о наказании за оскорбление представителей власти в интернете.
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