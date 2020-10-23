Мишустин сменил ответственного за медиа в России

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина освободили от должности. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности», — говорится в распоряжении. Уточняется, что он уволен по собственной инициативе. Волин занимал этот пост с июля 2012 года. Под его руководством в России реализовали масштабный проект перехода от аналогового телевещания к цифровому, также он курировал вопросы медиаотрасли и интернета.

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова», — говорится в другом распоряжении. Ранее она работала в администрации президента РФ.

Ранее СМИ анонсировали, что Волин покинет свой пост. Замминистра был одним из главных противников принятого в 2019 году законопроекта о наказании за оскорбление представителей власти в интернете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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