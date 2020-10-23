Кремль оценил проблемы с пандемией коронавируса в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, медсестра, белые халаты, стационар, поликлиника, коридор больницы, медицина, клиника, врач, медсестры, сдача анализов
Борьба с коронавирусом в России продолжается без жестких ограничительных мер Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России остается под контролем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. На вопрос URA.RU о поступающих сигналах из регионов о дефиците коек и врачей представитель Кремля ответил, что в случае необходимости субъектами предпринимаются особые меры по борьбе с инфекцией.

«Ситуация под контролем. Она непростая, но находится под контролем, — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков. — В регионах были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии. Правительственным штабом отлажена работа со всеми регионами. Там, где точки напряжения возникают, принимаются особые меры».

Президент Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай» 22 октября, сообщил, что сегодня в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам по коронавирусу, которые были весной. При этом в ряде российских регионов сообщалось о критическом уровне загрузки больниц пациентами с COVID-19. В субъектах звучат жалобы на нехватку врачей, в том числе, из-за оттока кадров. К примеру, стало известно, что в Амурской области с начала пандемии уволились порядка 400 медиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...