Вирусолог: официальная статистика по коронавирусу в РФ занижена

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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, верина ульяна
Мазок из глотки на коронавирус является самым неточным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Официальная статистика по заболеванию коронавирусом в России не является точной из-за ложноотрицательных тестов. В беседе с URA.RU такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, вирусолог Сергей Вознесенский.

Ранее стало известно о том, что более трети тестов на коронавирус могут показывать ошибочный результат. 30-40% тестов показывают ложноотрицательный результат из-за проблем во время взятия материала, пишут argumenti.ru.

«Самая достоверная статистика будет спустя год, тогда все нюансы будут нивелированы», — заявил Вознесенский. Однако он отметил, что существующих сейчас цифр достаточно, чтобы отслеживать тенденцию: нарастает количество заболевших, снижается или вышло на плато.

Вирусолог уточнил, что тест, взятый из глотки с наибольшей долей вероятности покажет ложноотрицательный результат. «Меньше ложноотрицательных результатов получается при мазке из носа. Еще меньше — при анализе мокроты», — утверждает врач. Самым достоверным способом, по его мнению, является бронхоскопия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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