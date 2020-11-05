Вирусолог: официальная статистика по коронавирусу в РФ занижена

Официальная статистика по заболеванию коронавирусом в России не является точной из-за ложноотрицательных тестов. В беседе с URA.RU такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, вирусолог Сергей Вознесенский.
Ранее стало известно о том, что более трети тестов на коронавирус могут показывать ошибочный результат. 30-40% тестов показывают ложноотрицательный результат из-за проблем во время взятия материала, пишут argumenti.ru.
«Самая достоверная статистика будет спустя год, тогда все нюансы будут нивелированы», — заявил Вознесенский. Однако он отметил, что существующих сейчас цифр достаточно, чтобы отслеживать тенденцию: нарастает количество заболевших, снижается или вышло на плато.
Вирусолог уточнил, что тест, взятый из глотки с наибольшей долей вероятности покажет ложноотрицательный результат. «Меньше ложноотрицательных результатов получается при мазке из носа. Еще меньше — при анализе мокроты», — утверждает врач. Самым достоверным способом, по его мнению, является бронхоскопия.
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