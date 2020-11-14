14 ноября 2020

В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Алиевым и Пашиняном

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Путин обсудил с лидерами Азербайджана и Армении ситуацию в Карабахе Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лидеры России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после заключения договора о прекращении войны. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«В ходе телефонных контактов обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что режим огня соблюдается, обстановка на линии соприкосновения спокойная. При этом Путин обратил внимание Алиева на то, что во многих районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. Российский президент подчеркнул, что необходимо обеспечить сохранность этих святынь. Ильхам Алиев проявил понимание и пообещал, что именно в таком ключе будут действовать азербайджанские граждане.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом Турция выслала миротворцев в район конфликта. После чего российские миротворцы также отправились в район военных действий. Пресс-секретарь президента России уточнил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут взаимодействовать с турецкими, если последние дислоцируются в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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