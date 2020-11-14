В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Алиевым и Пашиняном

Лидеры России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после заключения договора о прекращении войны. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
«В ходе телефонных контактов обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули, что режим огня соблюдается, обстановка на линии соприкосновения спокойная. При этом Путин обратил внимание Алиева на то, что во многих районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. Российский президент подчеркнул, что необходимо обеспечить сохранность этих святынь. Ильхам Алиев проявил понимание и пообещал, что именно в таком ключе будут действовать азербайджанские граждане.
Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом Турция выслала миротворцев в район конфликта. После чего российские миротворцы также отправились в район военных действий. Пресс-секретарь президента России уточнил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут взаимодействовать с турецкими, если последние дислоцируются в регионе.
Подписывайтесь на URA.RU в