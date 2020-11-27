Ожидается, что программа стимулирует семьи более качественно подходить к воспитанию детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут создать льготную программу под названием «Семейный индекс». Она будет основана на показателях деятельности семей как отдельной ячейки общества. Чем выше будет коэффициент «семейного индекса», тем больше у семьи будет льгот. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова, обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Поощрение семьи льготами и запуск „семейного индекса“ приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — цитирует RT содержание обращения. Строкова предлагает увеличивать коэффициент «семейного индекса» за следующие достижения: создание семьи и рождение трех детей; участие и победу ребенка в различных городских, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах; окончание школы, колледжа или вуза с отличием; получение дополнительного образования; спортивные достижения.

Одной из предполагаемых льгот может стать уменьшение процентной ставки по ипотеке: чем выше коэффициент «семейного индекса», тем ниже процент, выплачиваемый семьей по кредиту на жилье. Также семьи могут получить скидку на приобретение мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов российского производства. При достижении семьей нового уровня количество приобретаемых льгот будет расти. Строкова считает, что данная программа позволит стимулировать семьи более ответственно подходить к процессу воспитания ребенка и его всестороннего развития.

Ранее депутаты предложили сделать выплаты на детей в 10 тысяч рублей ежемесячными и выделять их до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, пишут «Невские новости». Кроме того, в начале ноября кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству самостоятельно выявлять граждан, которым положены льготы и пособия.