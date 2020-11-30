30 ноября 2020

Почему отправлять картинки-поздравления в сообщениях — пошло. Объяснение консультанта по этикету

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Рассылка новогодних открыток может оскорбить ваших близких Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам следует отказаться от практики поздравления своих родных и коллег с различными праздниками с помощью взятых из интернета электронных открыток и стихов. Так как такое поздравление с большой вероятностью вызовет негативную реакцию, считают эксперты по этикету.

«Мы формальный подарок сразу видим, и мы сразу видим, когда кто-то нам что-то подарил — что это искали, в это вложили чувство, понимание наших интересов, увлечений», — приводит РИА «Новости» слова бизнес-консультанта по этикету Татьяны Николаевой. Она допустила использование массовой рассылки только для деловых партнеров.

Эксперт подчеркнула, что для поздравления родных и друзей с праздниками не следует прибегать к помощи различных интернет-ресурсов с готовыми открытками и поздравлениями. Так как близкие люди ждут к себе индивидуального отношения. «Не стоит злоупотреблять единым текстом, да еще взятым из интернета, да ещё какими-нибудь пошлыми стишками», — добавила она.

Хорошей альтернативой привычному новогоднему подарку, по мнению другого эксперта, основателя образовательного проекта «Про.Этикет» Татьяны Барановой, станет электронный сертификат или книга, а также собственноручно смонтированный клип из совместных фотографий. Такой вариант позволит избежать физического контакта в период пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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