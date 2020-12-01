Пентагон обвинил ОАЭ в использовании наемников из России

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Пентагон вновь обвинил Евгения Пригожина в угрозе нацбезопасности США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Пентагона обвиняет Арабские Эмираты в использовании российских наемников для сокрытия военной активности в Ливии. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«Сеть компаний бизнесмена Евгения Пригожина, известных под названием группа Вагнера, была в авангарде усилий России по вмешательству за рубежом от Украины до Ливии и Судана. Это еще больше стирает границы между российской внешней политикой и коммерческими мотивами», — говорится в статье. Кроме того, в Пентагоне уверены, что увеличение «российского присутствия» в Ливии совпало с сокращением численности сил Эмиратов, уточняет News.ru.

Ранее бизнесмена Евгения Пригожина включили в черный список стран Евросоюза из-за подрыва безопасности в Ливии и нарушения санкционного режима. В США его назвали угрозой национальной безопасности страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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