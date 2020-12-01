Пентагон обвинил ОАЭ в использовании наемников из России

Руководство Пентагона обвиняет Арабские Эмираты в использовании российских наемников для сокрытия военной активности в Ливии. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.
«Сеть компаний бизнесмена Евгения Пригожина, известных под названием группа Вагнера, была в авангарде усилий России по вмешательству за рубежом от Украины до Ливии и Судана. Это еще больше стирает границы между российской внешней политикой и коммерческими мотивами», — говорится в статье. Кроме того, в Пентагоне уверены, что увеличение «российского присутствия» в Ливии совпало с сокращением численности сил Эмиратов, уточняет
Ранее бизнесмена Евгения Пригожина включили в черный список стран Евросоюза из-за подрыва безопасности в Ливии и нарушения санкционного режима. В США его назвали угрозой национальной безопасности страны.
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