Врач назвал симптом, за которым скрывается коронавирус

Андрей Кондрахин рассказал, что низкая температура может скрывать под собой коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пониженная температура тела может быть скрытым симптомом коронавируса. Об этом сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«У некоторых пациентов [с коронавирусом] наблюдается понижение температуры тела до 35 градусов», — передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Кондрахина. Врач подчеркнул, что эта реакция встречается редко, но может скрывать под собой коронавирус.

Чаще всего пониженная температура встречается у пожилых пациентов с COVID-19. Это может произойти из-за отключения иммунной системы. Также низкая температура может свидетельствовать о гипотиреозе, онкологии и болезнях печени. Пониженная температура наблюдается у людей, зависимых от наркотиков.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. У них воспаляются оболочки кровеносных сосудов. Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов раскрыл, кто наиболее заразен из больных коронавирусом, передает RT.