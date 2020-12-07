Врач назвал симптом, за которым скрывается коронавирус

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Андрей Кондрахин рассказал, что низкая температура может скрывать под собой коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пониженная температура тела может быть скрытым симптомом коронавируса. Об этом сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«У некоторых пациентов [с коронавирусом] наблюдается понижение температуры тела до 35 градусов», — передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Кондрахина. Врач подчеркнул, что эта реакция встречается редко, но может скрывать под собой коронавирус.

Чаще всего пониженная температура встречается у пожилых пациентов с COVID-19. Это может произойти из-за отключения иммунной системы. Также низкая температура может свидетельствовать о гипотиреозе, онкологии и болезнях печени. Пониженная температура наблюдается у людей, зависимых от наркотиков.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. У них воспаляются оболочки кровеносных сосудов. Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов раскрыл, кто наиболее заразен из больных коронавирусом, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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