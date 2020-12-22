Пенсионерам предложили возвращать деньги за продукты

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Максим Петунин предложил возвращать НДС автоматически, с помощью банковской карты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Малоимущим россиянам и пенсионерам нужно возвращать средства, уплаченные в рамках налога на добавленную стоимость (НДС) за продукты питания. С соответствующим предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%», — говорится в обращении Петунина к главе Минпромторга РФ Дениса Мантурова. По его словам, это нововведение должно коснуться пенсионеров и малоимущих. Петунин считает, что эти категории граждан наиболее уязвимы.

Он рассказал, что освобождение некоторых категорий от НДС позволит им снизить расходы. Петунин считает, что такой возврат может происходить автоматически, с помощью банковской карты.

Ранее сообщалось, что руководство ЦБ России решило продлить до 1 июля 2021 года срок перевода социальных выплат пожилым людям на карту национальной платежной системы «Мир», сообщает «Утро.ру». Экономист Константин Селянин считает, что пенсионеры станут вдвое богаче, если изменится система расчета пенсионных выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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