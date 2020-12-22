Пенсионерам предложили возвращать деньги за продукты

Максим Петунин предложил возвращать НДС автоматически, с помощью банковской карты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Малоимущим россиянам и пенсионерам нужно возвращать средства, уплаченные в рамках налога на добавленную стоимость (НДС) за продукты питания. С соответствующим предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%», — говорится в обращении Петунина к главе Минпромторга РФ Дениса Мантурова. По его словам, это нововведение должно коснуться пенсионеров и малоимущих. Петунин считает, что эти категории граждан наиболее уязвимы.

Он рассказал, что освобождение некоторых категорий от НДС позволит им снизить расходы. Петунин считает, что такой возврат может происходить автоматически, с помощью банковской карты.

Ранее сообщалось, что руководство ЦБ России решило продлить до 1 июля 2021 года срок перевода социальных выплат пожилым людям на карту национальной платежной системы «Мир», сообщает « Утро.ру ». Экономист Константин Селянин считает, что пенсионеры станут вдвое богаче, если изменится система расчета пенсионных выплат.