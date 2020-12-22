Жириновский призвал выгнать КПРФ из Госдумы на время пандемии

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Владимир Жириновский предложил ввести карантин в Госдуме РФ до марта 2021 года. Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Госдуму РФ стоит закрыть до марта 2021 года, чтобы остановить распространение коронавируса среди депутатов. Соответствующее предложение огласил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале. По мнению Жириновского, в первую очередь по домам нужно отправить представителей фракции КПРФ.

«Давайте поможем КПРФ побороть ковид в своих рядах и приостановим полномочия их фракции в Госдуме дней на 40», — написал Жириновский. Он предложил продлить карантин до марта 2021 года.

Ранее Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от COVID-19 после трех недель тяжелой болезни. Шурчанову было 73 года. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что коронавирусом в Госдуме РФ переболели или болеют коронавирусом 157 депутатов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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