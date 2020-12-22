Жириновский призвал выгнать КПРФ из Госдумы на время пандемии

Госдуму РФ стоит закрыть до марта 2021 года, чтобы остановить распространение коронавируса среди депутатов. Соответствующее предложение огласил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале. По мнению Жириновского, в первую очередь по домам нужно отправить представителей фракции КПРФ.
«Давайте поможем КПРФ побороть ковид в своих рядах и приостановим полномочия их фракции в Госдуме дней на 40», — написал Жириновский. Он предложил продлить карантин до марта 2021 года.
Ранее Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от COVID-19 после трех недель тяжелой болезни. Шурчанову было 73 года. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что коронавирусом в Госдуме РФ переболели или болеют коронавирусом 157 депутатов, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в