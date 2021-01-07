Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» вспомнил, что осталось за кадром

Сергей Сафронов (слева) рассказал о том, что осталось за кадром «Битва экстрасенсов» Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Бывший ведущий телепередачи «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов рассказал про случай, который случился во время съемок. Он поведал о том, как к экстрасенсам относятся россияне, которые стали героями шоу.

Сафронов вспомнил, что на одной из съемок вместе с экстрасенсами приехали в дом, где жили женщина, ее мама и дочь с сыном. «[Там было] очень грязно. Оторванные обои, паутина, плесень, отодвигаем диван, бутылка водки выкатывается пустая, которая пролежала уже несколько лет. Реально кошмарная обстановка. И они все считают, что на них лежит проклятье. С мужчинами никак», — сказал экс-ведущий программы в интервью Super в программе «Алена, блин» на Youtube.

По словам Сафронова, одна из экстрасенсов Елена Голунова заявила тем женщинам, что, скорее всего, проблема не в проклятье, а в том, что им нужно заняться собой и привести себя в порядок. «Мы думали ты экстрасенс, а ты нам какую-то ерунду говоришь», — сказал Сафронов, изображая голоса приглашенных героев шоу.

После этого Голунова обмотала голову черной тряпкой, достала нож и начала делать якобы магические манипуляции, чтобы «нечистый ушел», рассказывает фокусник. Сафронов добавил, что экстрасенс убедила героев в том, что проклятья больше нет.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как участница шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко «изгоняла беса» из ребенка. На кадрах видно, как плачущую девочку за руки и ноги держат на полу двое взрослых, а Игнатенко окуривает ребенка дымом. По факту происшествия адвокат Сталина Гуревич обратилась в Следственный комитет России, ведомство уже подключилось к делу.