Главный политтехнолог ЕР одобрил союз Миронова и Прилепина

Объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» повышает шансы на прохождение эсеров в Госдуму. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Здесь не имеет значения электоральный потенциал каждой партии — у всех, кроме „Справедливой России“, он пока не очень высокий. Тем не менее свои избиратели у партий есть. Новый конгломерат имеет хорошие шансы на прохождение в Госдуму», — цитируют эксперта «Известия». Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев уверен, что объединение партий гарантирует «Справедливой России» прохождение в парламент в 2021 году. Он подчеркнул, что слияние на левом фланге выглядит логичным, поскольку позволяет партиям избавиться от конкурентов в виде друг друга.
При этом Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что союз необходим в первую очередь Кремлю. «У всех троих поодиночке нет шансов без сильного влияния из Кремля. И с точки зрения Кремля вполне рационально минимизировать собственные усилия. Если надо реанимировать трех инвалидов, проще их собрать в одну кучку и нянькаться хотя бы с одним. Тогда и шанс на прохождение в Думу повышаются. Пройти в Думу, наверное, надо будет, потому что куда-то надо будет „канализировать“ определенную часть электората», — передает слова Добромелова «Коммерсант».
Ранее аналитик Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов заявил URA.RU, что новая партия может стать второй политической силой в стране после «Единой России». Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину парламента изберут по партийным спискам, оставшиеся 225 депутатов — в одномандатных округах.
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