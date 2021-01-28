Экс-глава МИД Дании признал Россию сверхдержавой

Россия вернула себе статус сверхдержавы при президентстве Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
Экс-глава датского МИДа заявил, что во время пандемии коронавируса прочитал книгу издателя DJØF о России. «В это удачно выбранное время выходит книга „Россия как военная сверхдержава“. Название кажется скучным? Это не так, уверяю вас», — написал Эллеманн-Йенсен в статье для Berlingske.
Бывший министр Дании заявил, что Россия стала сверхдержавой благодаря ядерному арсеналу. Также, по мнению Эллеманна-Йенсена, высоких оценок заслуживают модернизация российских военно-воздушных сил и военная кампания РФ в Сирии, передает
Слабые места в российском военно-промышленном комплексе, по словам дипломата, компенсирует мощь в других сферах. Например, в создании современных подводных лодок.
Ранее российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что экс-президент США Барак Обама не считает Россию сверхдержавой. Бывший политик злится на РФ, так как не смог обрушить ее экономику, объяснил Пушков.
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