28 января 2021

Экс-глава МИД Дании признал Россию сверхдержавой

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, техника, репетиция парада
Россия стала сверхдержавой после модернизации армии, считает Уффе Эллеманн-Йенсен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия вернула себе статус сверхдержавы при президентстве Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

Экс-глава датского МИДа заявил, что во время пандемии коронавируса прочитал книгу издателя DJØF о России. «В это удачно выбранное время выходит книга „Россия как военная сверхдержава“. Название кажется скучным? Это не так, уверяю вас», — написал Эллеманн-Йенсен в статье для Berlingske.

Бывший министр Дании заявил, что Россия стала сверхдержавой благодаря ядерному арсеналу. Также, по мнению Эллеманна-Йенсена, высоких оценок заслуживают модернизация российских военно-воздушных сил и военная кампания РФ в Сирии, передает News.ru.

Слабые места в российском военно-промышленном комплексе, по словам дипломата, компенсирует мощь в других сферах. Например, в создании современных подводных лодок.

Ранее российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что экс-президент США Барак Обама не считает Россию сверхдержавой. Бывший политик злится на РФ, так как не смог обрушить ее экономику, объяснил Пушков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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