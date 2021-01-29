Предприятиям вернут налоги на добычу полезных ископаемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Приморье удалось предотвратить массовые сокращения и закрытие предприятий занимающихся добычей вольфрама. Компаниям грозило разорение после изменений в налоговой системе, однако бизнес удалось спасти за счет достигнутых договоренностей с Министерством финансов, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский.

С января ставка по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) выросла в 3,5 раза, что грозило банкротством и закрытием ряда дальневосточных предприятий, объяснил Пинский. Более того, встал вопрос о расселении поселка Восток в Красноармейском районе Приморья, так как почти все его жители могли попасть под сокращение.

«Мы проделали сложную работу: [Приморский горнометаллургический] профсоюз и власти региона, полпредство в ДФО, „Единая Россия“, фракция партии в Госдуме, — сказал Пинский. — Это была кропотливая работа по сбору документов для Минфина с объяснениями негативных последствий для предприятия, работников и вольфрамового производства в России».

В результате, Минфин согласился на подписание соглашения о возврате налога предприятиям. Пинский сообщил, что подписание документа произойдет в ближайшее время.