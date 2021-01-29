Договор СНВ-3 подписан Путиным — Минпросвещения предложили школам задуматься о переходе на шестидневное обучение — нескольким категориям россиян повысят выплаты — в РФ подорожают автомобили — журналисты Mash и ВГТРК показали дворец в Геленджике — умер Василий Лановой. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 января — в обзоре URA.RU:
Путин продлил договор СНВ-3
- Президент РФ Владимир Путин продлил договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3). Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.
Журналисты изнутри показали «дворец Путина»
- Журналисты издания Mash выпустили репортаж, в котором показали, что находится внутри дворца в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального.
- В то же время, Следственный комитет РФ объявил в розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Ему предъявили обвинения в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.
Суд отправил брата Навального под домашний арест
- Тверской суд отправил брата блогера Алексея Навального Олега под домашний арест до 23 марта. Заседание состоялось 29 января.
Школьники могут перейти на шестидневку
- Минпросвещения рекомендует образовательным учреждениям перейти на шестидневное обучение и сократить каникулы из-за ограничительных мер, действовавших во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства РФ Сергей Кравцов.
Классные руководители получат дополнительные выплаты
- Учителя, которые ведут классное руководство в колледжах, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин.
С 1 февраля в России увеличат пособия
- В России с 1 февраля увеличатся социальные выплаты для 14,7 миллиона россиян. В частности, на 4,9% повысят выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и еще некоторым категориям граждан.
- Также на 6,3% в 2021 году будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
В России подорожают автомобили
- В первом квартале 2021 года в России вырастет стоимость автомобилей. Рост цен обусловлен тем, что на 25% будет повышена ставка утилизационного сбора. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Прилепин предрек отставку Путина
- Российский президент Владимир Путин уйдет со своего поста в 2024 году. Такое предположение высказал писатель и бывший боец ДНР, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.
Эксперты заявили о массовом закрытии банков
- В 2021 году в России могут закрыться около 30 банков. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство S&P.
Умер народный артист Василий Лановой
- Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Актеру было 86 лет.
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