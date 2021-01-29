Самое важное в России и в мире на 29 января. Путин подписал договор с США, журналисты показали помещения во дворце в Геленджике, части россиян поднимут выплаты

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, путин владимир на экране
Журналисты Mash и ВГТРК показали «дворец Путина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договор СНВ-3 подписан Путиным — Минпросвещения предложили школам задуматься о переходе на шестидневное обучение — нескольким категориям россиян повысят выплаты — в РФ подорожают автомобили — журналисты Mash и ВГТРК показали дворец в Геленджике — умер Василий Лановой. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 января — в обзоре URA.RU:

Путин продлил договор СНВ-3

  • Президент РФ Владимир Путин продлил договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3). Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.

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Школьники могут перейти на шестидневку

  • Минпросвещения рекомендует образовательным учреждениям перейти на шестидневное обучение и сократить каникулы из-за ограничительных мер, действовавших во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства РФ Сергей Кравцов.

Классные руководители получат дополнительные выплаты

  • Учителя, которые ведут классное руководство в колледжах, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин.

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В России подорожают автомобили

  • В первом квартале 2021 года в России вырастет стоимость автомобилей. Рост цен обусловлен тем, что на 25% будет повышена ставка утилизационного сбора. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Умер народный артист Василий Лановой

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