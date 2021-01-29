Журналисты Mash и ВГТРК показали «дворец Путина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Договор СНВ-3 подписан Путиным — Минпросвещения предложили школам задуматься о переходе на шестидневное обучение — нескольким категориям россиян повысят выплаты — в РФ подорожают автомобили — журналисты Mash и ВГТРК показали дворец в Геленджике — умер Василий Лановой. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 января — в обзоре URA.RU:

Путин продлил договор СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин продлил договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3). Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля.

Журналисты изнутри показали «дворец Путина»

Журналисты издания Mash выпустили репортаж, в котором показали, что находится внутри дворца в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального.

В то же время, Следственный комитет РФ объявил в розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Ему предъявили обвинения в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста.

Суд отправил брата Навального под домашний арест

Тверской суд отправил брата блогера Алексея Навального Олега под домашний арест до 23 марта. Заседание состоялось 29 января.

Школьники могут перейти на шестидневку

Минпросвещения рекомендует образовательным учреждениям перейти на шестидневное обучение и сократить каникулы из-за ограничительных мер, действовавших во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства РФ Сергей Кравцов.

Классные руководители получат дополнительные выплаты

Учителя, которые ведут классное руководство в колледжах, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин.

С 1 февраля в России увеличат пособия

В России с 1 февраля увеличатся социальные выплаты для 14,7 миллиона россиян. В частности, на 4,9% повысят выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий и еще некоторым категориям граждан.

Также на 6,3% в 2021 году будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.

В России подорожают автомобили

В первом квартале 2021 года в России вырастет стоимость автомобилей. Рост цен обусловлен тем, что на 25% будет повышена ставка утилизационного сбора. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Прилепин предрек отставку Путина

Российский президент Владимир Путин уйдет со своего поста в 2024 году. Такое предположение высказал писатель и бывший боец ДНР, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.

Эксперты заявили о массовом закрытии банков

В 2021 году в России могут закрыться около 30 банков. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство S&P.

Умер народный артист Василий Лановой

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Актеру было 86 лет.