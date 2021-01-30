Тарпищев считает, что Ельцин не допустил гражданской войны в РФ

Шамиль Тарпищев уверен, что об эпохе правления Бориса Ельцина еще напишут правдивую книгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России удалось избежать гражданской войны в 90-е годы благодаря первому президенту РФ Борису Ельцину, заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он напомнил, что тогда ситуация с ценами на нефть была куда хуже.

«Гражданской войны при нем [Борисе Ельцине] не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны», — рассказал Тарпищев РИА «Новости».

Шамиль Тарпищев уверен, что о тех временах еще напишут книгу. Тогда народ поймет, что «творилось в то время». «Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно», — считает президент Федерации тенниса РФ.

Ранее Тарпищев рассказал, что у Ельцина было очень крепкое здоровье, пока не случился инфаркт. 1 февраля в России отмечается 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Он родился на Урале, в селе Бутка, в 1934 году. Ельцин возглавлял Россию с 1991 по 1999 годы. Политик скончался в апреле 2007 года из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.

В пресс-службе Ельцин Центра URA.RU сообщили, что семья первого президента РФ отказалась от визита в Екатеринбург на 90-летний юбилей экс-главы государства. В возложении цветов к памятнику Ельцина в уральской столице 1 февраля будет участвовать только свердловский истеблишмент.