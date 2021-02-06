Екатеринбургская компания «Сима-Ленд» знаменита своими массовыми флэшмобами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсетях оценили патриотический клип в поддержку президента России Владимира Путина, снятый екатеринбургской компанией «Сима-Ленд». Мнения пользователей разошлись: одни посчитали ролик пропагандистким, а другие заявили, что так выглядит народная поддержка.

5 февраля компания из Екатеринбурга «Сима-Ленд» выпустила патриотический ролик. Сначала сотрудники движутся большой колонной под звуки песни «Давай, Россия!», в руках участники флешмоба держат российские триколоры. Затем работники «Сима-Ленд» выстраиваются в виде надписи «Путин — наш президент». «Ни мороз, никакие другие причины не помешали нашим землякам, настоящим патриотам своей Родины, провести креативный флэшмоб в поддержку нашего президента», — написал депутат заксобрания Свердловской области Виктор Шептий в Instagram.

Телеведущий Владимир Соловьев также позитивно оценил акцию екатеринбуржцев. «Вот реальная народная поддержка. Екатеринбург. Люди за Путина. Представьте, если все сторонники президента из Курска, Тулы, Уфы и других городов приедут в Москву на митинг за нашего лидера?» — говорится в посте, который журналист репостнул в своем telegram-канале.

В социальных сетях мнения о видеоролике разделились. Некоторые напомнили о том, что в пандемию коронавируса запрещается проводить массовые мероприятия. А кто-то разочаровался в самой компании.

В соцсетях съемки ролика сравнили с недавними несанкционированными митингами скриншот Вконтакте

Пользователи пытались разглядеть в колонне сотрудников МВД скриншот Вконтакте

Некоторые пользователи встали за защиту сотрудников «Сима-Ленда» скриншот Вконтакте

Кому-то стало стыдно после просмотра ролика скриншот Вконтакте

Я кстати как то раз хотела подать резюме в сима-ленд ну думаю сейчас о том, что не совершила такую глупую ошибку — Чпок|Амбассадор РоЧу (@ChinaSan2) February 6, 2021

Ксения Собчак пошутила о ролике, вспомнив уже знаменитую фразу во время митингов в поддержку Алексея Навального telegram-канал «Кровавая Барыня»

В январе 2021 года «Сима-Ленд» выпустил похожий ролик в поддержку Путина, но в здании, а не на улице. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев сделал замечание руководству компании.