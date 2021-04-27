Навальный подал в суд на СИЗО «Матросская тишина»

Алексей Навальный не согласен с тем, что он склонен к побегу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный подал иск в Преображенский суд Москвы в отношении СИЗО «Матросская тишина». Информацию об этом подтвердили в суде.

Иск был подан на администрацию СИЗО-1 УФСИН по Москве, где он содержался до этапирования в колонию во Владимирской области. По данным источника «Интерфакса», блогер пытается оспорить решение о том, что его признали склонным к побегу.

Навальный подал три иска в отношении колонии. Он пожаловался еще на невыдачу книг, цензуру газет и признание склонным к побегу в колонии. Два из этих иска оставили без движения, пишет РИА «Новости». Какие именно, не уточняется. На сайте блогера уточняется, что сотрудники исправительного учреждения вырезали из номера «Новой газеты», доставленного заключенному, колонку филолога Гасана Гусейнова под названием «В защиту ненавистников Навального». Также осужденный требовал выдать ему Коран, передает деловая газета «Взгляд».