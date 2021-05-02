Кардиолог назвал 3 скрытых симптома инфарктов и инсультов

Врач назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние являются симптомами сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил кардиолог Дмитрий Напалков.

Людям с подобными симптомами следует обратиться к врачу. Особенно следует обратить внимание на аритмию. «Проблема в том, что когда аритмия возникает, повышается риск тромбообразования в сердце. Этот тромб может оторваться, полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда. Это может быть коронарная артерия, питающая сердце, и будет инфаркт; это может быть мозговая артерия и будет инсульт; это может быть почечная артерия и будет инфаркт почки», — цитирует его РИА «Новости».

Предобморочное состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта или инсульта, добавил врач. Повышенное давление при нормальном самочувствии не стоит списывать на смену погоды, предупредил Напалков.