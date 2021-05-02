Аналитик предсказал сокращение мирового производства автомобилей

В мире может сократиться производство автомобилей из-за нехватки микросхем. Об этом рассказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
«На начало марта в мире было заморожено производство примерно 300 тысяч машин, а всего в текущем году автомобильная отрасль может произвести на 600-680 тысяч единиц меньше. Другие виды машиностроения, которые используют чипы, тоже начинают ощущать их нехватку, что отражается на объемах производства», — цитирует Баранова «Ридус».
Причиной стала нехватка микросхем из-за резкого роста спроса на электронику и персональные компьютеры на фоне пандемии. Повлияла торговая война экс-президента США Дональда Трампа с Китаем, а также быстрое увеличение курса биткойна, что привело к повышению спроса на технику майнинга криптовалюты.
Ранее стало известно, что в России ожидают дефицит грузовых автомобилей. По данным СМИ, причиной стали проблемы с поставкой комплектующих и отложенный спрос.
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