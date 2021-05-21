Основатель Партии пенсионеров Рязанский объяснил уход из Совфеда

Рязанский признался, что немного устал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основатель Партии пенсионеров, сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что за годы работы у него накопилась усталость. Политик рассказал URA.RU, что после ухода из политики он займется домашними делами и хобби.

«За 47 лет работы накопилась усталость, — признался Валерий Рязанский. — У меня много дел по дому, саду, я люблю мастерить, заниматься этим буду с удовольствием. Немножко грустно, но ничего необычного в моем решении нет. Всегда наступает пора прощания с одной частью жизни, когда открываешь начало другой».

Сенатор подчеркнул, что не жалеет ни об одном дне, проведенном в политике, и гордится своей работой над законами в социальной сфере. «В этой части я очень доволен результатами, пусть они служат на благо наших людей, — сказал Рязанский. — Это и вопросы трудового законодательства, и зарплат, и организации медицинского обслуживания».

Рязанский заметил, что до окончательного ухода из Совфеда у него остается еще два месяца, за это время он надеется успеть доработать законопроекты, который лежат на реализации в Госдуме. Речь идет о запрете рекламы детских смесей, а также вопросах в области антитабачного законодательства и лекарственного обеспечения граждан.

Ранее источники, близкие к Совету Федерации, объявили, что 70-летний сенатор Валерий Рязанский покидает верхнюю палату из-за возраста. Ранее он был депутатом Госдумы, потом 10 лет проработал в Совете Федерации, где в последние годы возглавлял комитет по социальной политике. В 2012 году Рязанский создал Партию пенсионеров.