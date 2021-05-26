26 мая 2021

Правозащитники предупредили о сокращении числа юристов в России. «Многие не знают, куда обратиться»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейский молоток, молоток, заседание, юристы, право, юриспруденция, суды
Обращения часто решаются без вмешательства суда Фото:

Потребность в юристах может сократиться, потому что около трети обращений не требуют судебного вмешательства и часто связаны с правовой безграмотностью. Этот вопрос решит портал правовой помощи, сказала начальник отдела правового обеспечения аппарата омбудсмена в Новосибирской области Елена Шилохвостова.

«Многие вообще не знают, куда обратиться, где получить информацию. Я с большой надеждой жду, когда заработает информационная система „Правовая помощь“. Главное, чтобы она была простой и доступной, чтобы человек не искал 20 минут ответ на один простой вопрос», — отметила Шилохвостова в интервью «Российской газете». По ее словам, портал юридической помощи будет бесплатным.

Шилохвостова рассказала, что около трети обращений к омбудсмену в Новосибирской области не требуют судебного вмешательства и решаются без конфликтов с органами власти. Обращения часто связаны с правовой безграмотностью людей. Информационная система начнет работу в 2022 году. Об этом недавно рассказал министр юстиции Константин Чуйченко президенту России Владимиру Путину.

Чиновница сообщила, что чем выше правовая информированность у населения, тем меньше потребности в оказании бесплатной юридической помощи. Она отметила, что стоит стремиться к тому, чтобы у людей была информированность о своих правах.

Ранее стало известно, какие профессии востребованы в России. В Госдуме сообщили URA.RU, что на рынке труда сейчас популярны курьеры, водители и дизайнеры. В Сбербанке пообещали переобучение россиянам, которые потеряют работу из-за роботизации, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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