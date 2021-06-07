НАТО рассчитывает на дипломатический диалог с Россией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отношения стран НАТО и России достигли критической отметки, поэтому лидерам государств необходимо провести переговоры. Так генеральный секретарь Североатлантического альянса и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг пригласил РФ на саммит в Брюсселе, который пройдет на следующей неделе.

Столтенберг заявил, что НАТО приглашало правительство Россию на заседание больше года, но не получило положительного ответа. «Мяч теперь на стороне России. Хочу еще раз пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. Нам есть о чем поговорить, что отвечает общим интересам НАТО и России», — приводит издание Welt слова Столтенберга.

По словам генсекретаря НАТО, на встрече необходимо обсудить «прозрачность в отношении военных действий друг друга», а также взаимный обмен военными маневрами. «Отношения между НАТО и Россией сейчас достигли дна, которого мы не видели с момента окончания холодной войны. Диалог — лучший способ снизить напряженность», — считает Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня, передает телеканал 360. После саммита ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако президент России Владимир Путин не ожидает прорыва отношений между странами после встречи, сообщает RT.