26 июня 2021

Путин поручил кабмину организовать вакцинацию мигрантов

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В России проведут вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительству России необходимо организовать прививочную кампанию среди иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующее распоряжение кабмину дал президент РФ Владимир Путин.

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Закончить вакцинацию среди мигрантов необходимо к 1 сентября. Суммы прививочной кампании не уточняются.

С ростом заболеваемости COVID-19 в России растет и число регионов, в которых вводится обязательная вакцинация населения. Некоторые работодатели грозят отстранением тех, кто не поставил прививку. В Роструде подтвердили законность такого требования, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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