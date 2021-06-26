Путин поручил кабмину организовать вакцинацию мигрантов

Правительству России необходимо организовать прививочную кампанию среди иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующее распоряжение кабмину дал президент РФ Владимир Путин.
«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Закончить вакцинацию среди мигрантов необходимо к 1 сентября. Суммы прививочной кампании не уточняются.
С ростом заболеваемости COVID-19 в России растет и число регионов, в которых вводится обязательная вакцинация населения. Некоторые работодатели грозят отстранением тех, кто не поставил прививку. В Роструде подтвердили законность такого требования, уточняет телеканал 360.
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