Кандидаты ответили ЦИКу, который жалуется в Верховный суд

«Партия роста», чью регистрацию кандидатов на выборы через суд просит отменить Центральная избирательная комиссия РФ, ответила на обвинения в нарушении закона. В партии убеждены, что у кандидатов нет иностранных активов, так что они имеют полное право участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.
В распоряжении URA.RU оказалось письмо от «Партии роста» в ЦИК. Там также сообщается, что все необходимые документы для регистрации были предоставлены.
«В изначальном списке ЦИК о якобы выявленных фактах недостоверных сведений в документах кандидатов в депутаты Госдумы, включенных в федеральный список, значились 11 фамилий наших партийцев. Представители ЦИК заподозрили их в наличии иностранных финансовых активов. 21 августа уполномоченным представителем партии было направлено письмо в адрес заместителя председателя ЦИК Н.И. Булаева, в котором мы опровергли информацию о нарушениях. Также в документе выражена позиция партии, которая заключается в том, что мы не усматриваем оснований для исключения кандидатов из списка», — сообщила в документе пресс-секретарь партии Анастасия Киченко.
Ранее ЦИК заявил, что подал иск в суд на отмену регистрации шести человек из «Партии роста» и одного — из Российской партии свободы и справедливости. Решение связано с полученной из Центрального банка России информацией о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 политических партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».
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